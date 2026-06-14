Bruxelles étudie les conséquences pratiques de la décision sur Anthropic

La Commission européenne a déclaré dimanche qu'elle était en train d'évaluer les implications pratiques de la directive américaine de contrôle des exportations sur la société d'intelligence artificielle Anthropic, et qu'il ne fallait pas que ces mesures soient discriminatoires vis-à-vis des pays partenaires.

Anthropic a annoncé vendredi qu'elle allait "désactiver immédiatement" ses modèles d'IA les plus avancés pour tous ses utilisateurs après que les autorités américaines lui ont ordonné de suspendre l'accès de ces modèles à des utilisateurs de nationalité étrangère, invoquant des inquiétudes pour la sécurité nationale du pays.

"Nous sommes en train de voir une nouvelle génération de modèles d'IA hautement capables arriver sur le marché. Ces modèles offrent des bénéfices significatifs, notamment pour la cyber-défense, mais ils soulèvent aussi des préoccupations sérieuses en matière de cyber-sécurité auxquelles il faut répondre", a dit Thomas Régnier, porte-parole de l'exécutif européen, dans un communiqué.

"Nous pensons que les mesures d'urgence prise dans ce contexte ne devraient pas être discriminatoires vis-à-vis des partenaires", a-t-il ajouté. "Ce nouveau développement constitue une illustration supplémentaire de la nécessité pour l'Europe de renforcer sa souveraineté technologique (...) Nous sommes en train d'en regarder attentivement les conséquences pratiques pour les utilisateurs européens de ces services."

Anne Le Hénanff, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, a estimé elle aussi que la souveraineté numérique européenne était une "nécessité".

"Après les restrictions à l'exportation de puces, la décision des États-Unis de réserver l'accès aux derniers modèles d'IA d'Anthropic aux seuls utilisateurs américains envoie un message clair", a-t-elle dit dans un communiqué. "Les grandes puissances considèrent désormais les technologies stratégiques comme des instruments de puissance. Cette réalité conforte l’Europe dans le choix qu’elle a fait: construire son autonomie technologique."

(Foo Yun Chee, version française Gilles Guillaume)