Bruxelles accepte les engagements pris par Microsoft au sujet de Teams
La Commission européenne a annoncé vendredi avoir accepté les engagements pris par Microsoft afin de résoudre les problèmes de concurrence liés à sa plateforme de travail collaboratif Teams.
En réponse aux préoccupations de l'exécutif européen, Microsoft a accepté (1) de mettre à disposition des versions de ses suites bureautiques sans Teams et à un prix réduit, (2) de permettra à ses clients disposant de licences à long terme de passer aux suites sans Teams, (3) d'assurer l'interopérabilité avec les outils de communication et de collaboration en concurrence avec Teams et certains produits Microsoft et (4) permettre aux clients d'extraire leurs données de Teams afin de faciliter l'utilisation de solutions concurrentes, est-il précisé dans un communiqué.
Bruxelles précise que ces engagements seront désormais juridiquement contraignants en vertu des règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles.
Du point de vue de la Commission, les engagements répondent à ses préoccupations concernant la vente liée de Microsoft Teams avec les logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook, incluses dans ses suites Office 365 et Microsoft 365 à l'attention des clients professionnels
Valeurs associées
|501,0100 USD
|NASDAQ
|+0,13%
