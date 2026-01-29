Brut moyen-Les écarts de l'Oural sont stables, les cargaisons de février s'écoulant lentement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix entre le pétrole brut de l'Oural et le Brent daté sont restés stables jeudi dans un marché calme, tandis que les cargaisons de février ont été lentes à se dégager, ont indiqué les négociants.

L'Inde devrait augmenter ses achats de février par rapport à janvier, mais la pression des sanctions a pesé sur les prix et la demande de pétrole russe, ont-ils ajouté.

Les remises sur le pétrole brut russe ESPO Blend se sont réduites pour les cargaisons chargées en mars, en raison de la forte demande de la Chine, les acheteurs s'étant empressés de s'assurer des barils, tandis que les raffineurs indiens restaient prudents face aux sanctions occidentales, ont indiqué les négociants.

Une demande plus ferme pour le mélange ESPO pourrait soutenir les valeurs du pétrole de l'Oural, selon les traders.

FENÊTRE DES PLATINES

* Aucune offre d'achat ni de vente n'a été faite jeudi pour l'Oural, le BTC azéri et le mélange CPC, selon les traders.

NOUVELLES

* Les prix à terme du pétrole Brent ont bondi jeudi, atteignant leur plus haut niveau depuis près de six mois, en raison des inquiétudes croissantes concernant une éventuelle attaque militaire américaine contre l'Iran, quatrième producteur de l'OPEP avec une production de 3,2 millions de barils par jour.

* La société américaine de capital-investissement Carlyle Group amp;lt;CG.Oamp;gt; a conclu un accord initial pour acheter la plupart des actifs étrangers de Lukoil amp;lt;LKOH.MMamp;gt;, que la société russe est obligée de vendre en raison des sanctions américaines.