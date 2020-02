Brunswick Real Estate ouvre un bureau à Copenhague

(NEWSManagers.com) -

Brunswick Real Estate ouvre un nouveau bureau à Copenhague au Danemark. Pour le diriger, la société a recruté Jes Rovsing en tant que country manager. L' intéressé vient d' Aberdeen Standard Investments, où il était responsable des transactions pour le Danemark.

Jes Rovsing, qui a pris ses fonctions le 1er février, est la première recrue au Danermak. D' autres embauches sont prévues.

Brunswick Real Estate investit déjà en Europe du Nord, avec des encours dans la région de plus de 2 milliards d' euros. Jusqu' ici, la société s' est concentrée sur la Suède et la Finlande, avec la création des sociétés immobilières Regio et Kielo.