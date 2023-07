Bruno Cautrès : «Il y a le sentiment que l’économie fonctionne sans réel contrôle»

Bruno Cautrès est chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). (© DR)

Bruno Cautrès est chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au Centre d’études de la vie politique française (Cevipof) et enseignant à Sciences Po. Ses recherches portent sur l’analyse du comportement électoral et des attitudes politiques, notamment la confiance politique. Il coordonne l’enquête annuelle Baromètre de la confiance politique du Cevipof, dont il vient de publier la dernière vague.

Dans la dernière enquête du Cevipof, publiée en juin, le pouvoir d’achat arrive en tête des préoccupations des Français. C’est un phénomène nouveau ?

Bruno Cautrès : Le pouvoir d’achat a toujours figuré parmi les quatre ou cinq grandes priorités des Français. En revanche, ce qui est nouveau, c’est que le pouvoir d’achat soit passé en tête de ces préoccupations, et ce depuis aussi longtemps, puisque cela remonte à la guerre en Ukraine, soit un an et demi à deux ans, avec les premiers signes de l’inflation. Ce qui est nouveau également, c’est que cette préoccupation touche de très nombreuses catégories sociales.

En priorité, bien sûr, les catégories les plus fragiles et, désormais, les classes moyennes, et pas seulement celles qui sont «déclinantes», mais aussi les ménages avec des revenus corrects. Ce qui, en outre, est très préoccupant pour les pouvoirs publics, c’est qu’il y a le sentiment que l’économie fonctionne sans réel contrôle.

Sans adhérer forcément aux idées de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, qui plaident, l’un pour un blocage des prix et l’autre pour une baisse de la TVA sur des centaines d’articles, il y a une forte demande adressée aux pouvoirs publics pour plus de régulation. Pourtant, on ne peut pas dire que l’État n’ait rien fait. Il faut reconnaître que, même si les Français ne le lui créditent pas, l’exécutif, et