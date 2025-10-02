 Aller au contenu principal
Brunello Cucinelli : les revenus sur 9 mois dépassent le milliard d'euros
information fournie par AOF 02/10/2025 à 10:59

(AOF) - Brunello Cucinelli (+3,60% à 94,32 euros) enregistre une des plus fortes hausses du FTSE MIB après ses bons résultats 9 mois et la confirmation de son objectif de croissance. La bonne performance du groupe de luxe italien galvanise les autres valeurs européennes du secteur : LVMH (+3,17%), Kering (+1,52%), Hermès (+2,49%), Burberry (+1,27%). Sur cette période, le chiffre d’affaires de Brunello Cucinelli s'élève à 1,019 milliards d’euros, en hausse de 10,8% à taux de change courants sur un an (+11,3% à taux de change constants).

La marque italienne de mode de luxe affiche pour la première fois des revenus dépassant le milliard d'euros.

Cette progression des ventes est tirée par toutes les régions où le groupe est présent : + 8,9% en Europe (370,6 millions d'euros), +9,2% en Amériques (365,6 millions d'euros), +16% en Asie (283,4 millions d'euros).

Dans ses deux divisions, Brunello Cucinelli voit son chiffre d'affaires augmenter sur ces 9 mois. Celui du segment Retail a enregistré un chiffre d'affaires de 644,8 millions d'euros, en hausse de 11,4%. Les revenus du segment Wholesale ont progressé de 9,7% à 374,9 millions d'euros.

Côté perspectives, la société italienne est en bonne voie pour atteindre son objectif d'une croissance de 10% de son chiffre d'affaires cette année, accompagnée de bénéfices solides.

Brunello Cucinelli vise un taux de croissance proche de 10% pour ses revenus de 2026 grâce à " l'excellente prise de commandes pour les collections printemps-été 2026 et la qualité des retours sur les collections ".

En outre, l'entreprise italienne a réagi aux accusations de la société Morpheus Research (groupe de recherche d'investigation qui se consacre à la dénonciation des fautes et des fraudes commises par les entreprises)

Publiant la semaine dernière une enquête sur les activités en Russie de Brunello Cucinelli, Morpheus, déclare que le groupe italien " semble avoir ouvertement ignoré la législation européenne en continuant à vendre des biens de luxe ultra-onéreux en Russie ".

La marque italienne continuerait toujours à opérer au sein de ses boutiques russes alors qu'elle aurait précédemment indiqué ne plus être active dans le pays, suite aux mesures prises par l'Union Européenne qui, depuis 2022, interdit l'exportation de produits de luxe de plus de 300 euros vers la Russie.

" Nous avons constaté que Cucinelli continue d'exploiter plusieurs magasins à Moscou avec une large offre d'articles au prix de milliers d'euros ", révélait Morpheus dans son enquête.

Brunello Cucinelli a affirmé ce jeudi que son activité en Russie représentait 1,4% de son chiffre d'affaires à la fin du mois de septembre, contre 2,7% un an auparavant. Dans un communiqué publié ce jour, la société italienne dit que " son inventaire est approprié et équilibré et affirme n'avoir constaté aucune violation des restrictions de l'UE en ce qui concerne les produits expédiés ".

