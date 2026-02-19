 Aller au contenu principal
Brunello Cucinelli confirme ses objectifs après un exercice 2025 sans surprise
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 11:34

Brunello Cucinelli évolue sans grande direction jeudi matin à la Bourse de Milan au lendemain de la publication de résultats annuels 2025 conformes aux attentes, qui se sont accompagnés de la présentation d'objectifs sans grande surprise pour le nouvel exercice.

La maison de luxe italienne, spécialisée dans le cachemire, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% à un peu plus de 1,4 milliard d'euros. A taux de changes constants, la croissance de l'activité ressort à 11,5%.

Avec 37% des ventes, la région Amériques représente aujourd'hui son principal marché, devant l'Europe (35,1% des ventes) et l'Asie (27,9%).

Son résultat opérationnel (Ebit) normalisé a quant à lui progressé de 11,4% pour s'établir à 235,9 millions d'euros, donnant une marge d'exploitation de 16,8%, en amélioration de 0,2 point par rapport aux 16,6% enregistrés en 2024.

En tenant compte de l'ardoise de quelque huit millions d'euros laissée par le grand magasin new-yorkais haut de gamme Saks, qui s'est mis en faillite le mois dernier, l'Ebit affiche une progression plus limitée de 7,6%, à 227,8 millions d'euros.

Le groupe - fondé en 1978 par le designer de mode et entrepreneur du même nom - a confirmé viser pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires en hausse d'environ 10% à changes constants, conformément au rythme de croisière qu'il s'est fixé dans une perspective de long terme.

"Dans l'ensemble, nous n'attendons pas de révision significative des prévisions du marché dans le sillage de cette publication", réagissent ce matin les analystes de RBC.

A la suite de ces résultats sans grande saveur, le spécialiste du prêt-à-porter chic, chantre des produits "Made in Italy", reculait de 0,9% ce jeudi en fin de matinée à la Bourse de Milan, autour de 85,3 euros. Depuis son introduction en Bourse de 2012, à un prix de 7,75 euros, son cours a toutefois été multiplié par plus de 11.

"Au niveau de valorisation actuel (avec un PER 2027 de l'ordre de 35x), il faudrait vraiment observer une accélération des marges bénéficiaires pour assister à une revalorisation du titre", explique-t-on chez Jefferies.

