Brunello Cucinelli confirme ses objectifs après un exercice 2025 sans surprise
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 11:34
La maison de luxe italienne, spécialisée dans le cachemire, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% à un peu plus de 1,4 milliard d'euros. A taux de changes constants, la croissance de l'activité ressort à 11,5%.
Avec 37% des ventes, la région Amériques représente aujourd'hui son principal marché, devant l'Europe (35,1% des ventes) et l'Asie (27,9%).
Son résultat opérationnel (Ebit) normalisé a quant à lui progressé de 11,4% pour s'établir à 235,9 millions d'euros, donnant une marge d'exploitation de 16,8%, en amélioration de 0,2 point par rapport aux 16,6% enregistrés en 2024.
En tenant compte de l'ardoise de quelque huit millions d'euros laissée par le grand magasin new-yorkais haut de gamme Saks, qui s'est mis en faillite le mois dernier, l'Ebit affiche une progression plus limitée de 7,6%, à 227,8 millions d'euros.
Le groupe - fondé en 1978 par le designer de mode et entrepreneur du même nom - a confirmé viser pour l'exercice 2026 un chiffre d'affaires en hausse d'environ 10% à changes constants, conformément au rythme de croisière qu'il s'est fixé dans une perspective de long terme.
"Dans l'ensemble, nous n'attendons pas de révision significative des prévisions du marché dans le sillage de cette publication", réagissent ce matin les analystes de RBC.
A la suite de ces résultats sans grande saveur, le spécialiste du prêt-à-porter chic, chantre des produits "Made in Italy", reculait de 0,9% ce jeudi en fin de matinée à la Bourse de Milan, autour de 85,3 euros. Depuis son introduction en Bourse de 2012, à un prix de 7,75 euros, son cours a toutefois été multiplié par plus de 11.
"Au niveau de valorisation actuel (avec un PER 2027 de l'ordre de 35x), il faudrait vraiment observer une accélération des marges bénéficiaires pour assister à une revalorisation du titre", explique-t-on chez Jefferies.
Valeurs associées
|85,240 EUR
|MIL
|-1,00%
A lire aussi
-
IA : le patron d'Open AI évoque l'idée d'une agence internationale face au besoin "urgent" de régulation
"Les prochaines années constitueront un test pour le monde alors que cette technologie progresse à un rythme rapide", a estimé Sam Altman, le patron d'Open AI, ce jeudi 19 février lors d'un sommet mondial réuni à New Delhi. Y aura-t-il l'équivalent de l'AIEA pour ... Lire la suite
-
Violences: les agents de sûreté SNCF et RATP bientôt autorisés à porter des pistolets à impulsions électriques
Quelques centaines d'agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont pouvoir être équipés de pistolets à impulsions électriques pour maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transports, a annoncé jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot. L'utilisation ... Lire la suite
-
par Gilles Guillaume et Dominique Patton Renault Group a fait état jeudi d'un bénéfice opérationnel en baisse de 14,8% au titre de 2025 et dit aborder l'année 2026 avec prudence sur un marché automobile toujours livré à une concurrence farouche sur les prix. ... Lire la suite
-
BCE: Lagarde se dit concentrée sur ses fonctions dans un message adressé aux gouverneurs, selon des sources
La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a assuré aux gouverneurs dans un message privé qu'elle restait pleinement concentrée sur ses fonctions et qu'elle serait la première à les informer si elle venait à démissionner, ont déclaré ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer