Bruker progresse après la fixation du prix de l'offre d'actions convertibles de 600 millions de dollars

4 septembre - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Bruker Corp BRKR.O sont en hausse de 0,5% à 29,50 dollars avant la mise sur le marché, après avoir obtenu une augmentation de capital
** JP Morgan et BofA sont les co-responsables de l'offre
** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions ont perdu 50 % en 2025, ce qui leur donne une capitalisation boursière d'environ 4,5 milliards de dollars
** La note moyenne des 14 analystes couvrant les actions est "acheter" et la prévision médiane est de 43 $, selon LSEG
