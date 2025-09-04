 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bruker progresse après la fixation du prix de l'offre d'actions convertibles de 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux Bruker Corp BRKR.O sont en hausse de 0,5% à 29,50 dollars avant la mise sur le marché, après avoir obtenu une augmentation de capital

**

** JP Morgan et BofA sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à la clôture du mercredi, les actions ont perdu 50 % en 2025, ce qui leur donne une capitalisation boursière d'environ 4,5 milliards de dollars

** La note moyenne des 14 analystes couvrant les actions est "acheter" et la prévision médiane est de 43 $, selon LSEG

