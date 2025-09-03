Bruker dégringole après le lancement d'une offre d'actions convertibles de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de Bruker Corp. BRKR.O ont chuté de 13 % à 28,91 $ dans les échanges de l'après-midi du mercredi après que le fabricant d'équipement médical ait commencé mardi à () une offre d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 3 ans de 600 millions de dollars

** Les actions BRKR sont en passe de connaître la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le début de la pandémie de COVID en mars 2020

** La société Bruker, basée dans le Massachusetts, a déclaré () avoir l'intention d'utiliser le produit net pour renforcer son bilan en remboursant intégralement le prêt à terme dû en décembre 2026, ainsi que d'autres dettes en cours ** Les offres d'actions privilégiées convertibles permettent aux investisseurs d'acheter des actions privilégiées, qui versent généralement des dividendes plus élevés que les actions ordinaires d'une entreprise

** A la dernière clôture, l'action BRKR avait un rendement en dividendes annualisé de 0,6%

** JP Morgan et BofA sont les co-responsables de l'offre

** Les actions ont baissé de 51% depuis le début de l'année

** Environ 8,5 millions d'actions ont été échangées jusqu'à présent, soit le quadruple du volume de leur 10-DMA, selon les données du LSEG

** Sur 14 analystes couvrant BRKR, les recommandations sont réparties comme suit: 6 "achat fort" ou "achat", 7 "maintien" et 1 "vente", et la prévision médiane est de 43 $ - LSEG