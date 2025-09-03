 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 721,00
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bruker dégringole après le lancement d'une offre d'actions convertibles de 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de Bruker Corp. BRKR.O ont chuté de 13 % à 28,91 $ dans les échanges de l'après-midi du mercredi après que le fabricant d'équipement médical ait commencé mardi à () une offre d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 3 ans de 600 millions de dollars

** Les actions BRKR sont en passe de connaître la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le début de la pandémie de COVID en mars 2020

** La société Bruker, basée dans le Massachusetts, a déclaré () avoir l'intention d'utiliser le produit net pour renforcer son bilan en remboursant intégralement le prêt à terme dû en décembre 2026, ainsi que d'autres dettes en cours ** Les offres d'actions privilégiées convertibles permettent aux investisseurs d'acheter des actions privilégiées, qui versent généralement des dividendes plus élevés que les actions ordinaires d'une entreprise

** A la dernière clôture, l'action BRKR avait un rendement en dividendes annualisé de 0,6%

** JP Morgan et BofA sont les co-responsables de l'offre

** Les actions ont baissé de 51% depuis le début de l'année

** Environ 8,5 millions d'actions ont été échangées jusqu'à présent, soit le quadruple du volume de leur 10-DMA, selon les données du LSEG

** Sur 14 analystes couvrant BRKR, les recommandations sont réparties comme suit: 6 "achat fort" ou "achat", 7 "maintien" et 1 "vente", et la prévision médiane est de 43 $ - LSEG

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
49,980 USD NYSE -0,84%
BRUKER
28,9150 USD NASDAQ -12,99%
JPMORGAN CHASE
297,565 USD NYSE -0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2025 à 19:54:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank