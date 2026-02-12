Bruker chute après avoir manqué les estimations de bénéfices au quatrième trimestre

12 février - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Bruker BRKR.O chutent de 1,7 % à 41,7 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 59 cents, manquant l'estimation moyenne des analystes de 65 cents, selon les données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 977,2 millions de dollars, supérieur aux estimations de Wall Street de 960,8 millions de dollars

** Prévisions de revenus pour 2026 entre 3,57 et 3,6 milliards de dollars, par rapport à l'estimation des analystes de 3,47 milliards de dollars

** L'action BRKR a chuté de 19,6 % en 2025