Brown-Forman rejette l'offre d'acquisition de 15 milliards de dollars de Sazerac, selon le Wall Street Journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brown-Forman BFb.N , le fabricant du Jack Daniel's, a rejeté l'offre de rachat d'environ 15 milliards de dollars faite par son concurrent Sazerac, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.