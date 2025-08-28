Brown-Forman, fabricant de Jack Daniel's, affiche des ventes trimestrielles supérieures aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, grâce à une demande soutenue pour ses boissons prêtes à boire et ses spiritueux.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 4 % dans les échanges avant bourse, après avoir réitéré ses prévisions annuelles.

La popularité des marques de whisky haut de gamme de la société, Jack Daniel's, Old Forester et Woodford Reserve, parmi les personnes disposant d'un revenu plus important, en particulier dans les marchés émergents, a aidé la société à compenser la faible demande pour ses spiritueux sur le marché américain.

Toutefois, les projets du président Donald Trump de doubler les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium à 50 % pourraient mettre en péril les marges de ses produits prêts à boire en boîte, ainsi que les défis liés à la dépendance de Brown-Forman à l'égard du Mexique, qui représentait 7 % de son chiffre d'affaires en 2024.

Brown-Forman a déclaré que les ventes sur les marchés internationaux ont été touchées au cours du trimestre en raison de l'absence d'alcool fabriqué aux États-Unis sur les étagères des détaillants dans la plupart des provinces canadiennes.

La société a réitéré que l'environnement opérationnel pour l'exercice 2026 continuera à être difficile, "avec une faible visibilité en raison de la volatilité macroéconomique et géopolitique" et à faire face à "des vents contraires liés à l'incertitude des consommateurs et à l'impact potentiel des tarifs douaniers actuellement inconnus".

Les ventes organiques aux États-Unis ont baissé de 2 % au cours du trimestre, contre une baisse de 4 % l'année précédente.

Dans l'ensemble, les ventes organiques, qui excluent l'impact des acquisitions et des cessions, ont augmenté de 1 %, contre une baisse de 4 % l'année précédente.

Le chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 31 juillet a baissé de 3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 924 millions de dollars, alors que les estimations étaient de 909,2 millions de dollars.

Sur une base ajustée, la société a gagné 36 cents par action, ce qui correspond aux estimations des analystes selon les données compilées par LSEG.