Brown-Forman aurait rejeté une offre d'acquisition de 15 milliards de dollars de la part de Sazerac, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification des sources au paragraphe 1, ajout de détails et de contexte tout au long du texte) par Abigail Summerville

Le fabricant de Jack Daniel's, Brown-Forman BFb.N , a rejeté l'offre publique d'achat en numéraire de 32 dollars par action de son concurrent Sazerac, selon une source proche du dossier. Ce rejet fait suite à la décision de Brown-Forman de mettre fin aux négociations de fusion avec le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard PERP.PA à la fin du mois dernier. Le groupe américain de spiritueux Sazerac, propriétaire de marques telles que la tequila Corazon et la vodka Svedka, s'était imposé comme un concurrent de Brown-Forman au cours des négociations avec Pernod, et une source avait indiqué que la famille qui contrôle le fabricant de Jack Daniel's privilégiait une vente potentielle au distillateur français plutôt que la proposition de Sazerac.

La dernière offre de Sazerac, d'un montant de 32 dollars entièrement en espèces, aurait permis aux actionnaires de catégorie A de Brown-Forman de choisir entre recevoir des espèces ou de transférer leurs actions dans la nouvelle société, a ajouté la source.

Brown-Forman et Sazerac n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.