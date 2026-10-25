Brookfield renforce sa présence au Qatar avec l'ouverture d'un bureau à Doha

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Le gestionnaire d'actifs alternatifs Brookfield BAM.N a annoncé dimanche avoir ouvert un bureau à Doha, articulé autour de sa plateforme mondiale de crédit, dans le cadre du renforcement de sa présence au Qatar et de son expansion dans la région du Golfe.

* Le bureau de Doha s'appuiera sur la plateforme mondiale de crédit de Brookfield, qui comprend notamment Oaktree, soulignant ainsi le rôle croissant du crédit privé dans le financement des économies du Golfe

* Cette initiative renforce l’exposition de Brookfield au Qatar, notamment grâce à un programme d’investissement de 20 milliards de dollars (XX milliards d'euros) dans les infrastructures d’intelligence artificielle (IA) mené en collaboration avec Qai, une société spécialisée dans l’IA soutenue par la QIA

* L'implantation locale permet à Brookfield d'accéder plus facilement aux fonds souverains, aux investisseurs institutionnels et aux opportunités d'affaires sur ce qui est l'un des marchés d'investissement connaissant la plus forte croissance de la région

* Brookfield est la dernière société d’investissement internationale en date à s’implanter au Qatar, alors que les gestionnaires d’actifs renforcent leurs équipes locales pour saisir les opportunités d’investissement dans l’ensemble du Golfe

* L'un des plus grands exportateurs mondiaux de GNL avant la guerre, le Qatar s'efforce de diversifier son économie au-delà du secteur énergétique et d'attirer les investissements étrangers