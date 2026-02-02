Brookfield rachète Peakstone Realty pour 1,2 milliard de dollars afin de répondre à la demande de centres de données pour l'IA

Brookfield Asset Management BAM.N a déclaré lundi qu'il achèterait la société d'investissement immobilier industriel Peakstone Realty Trust PKST.N pour environ 1,2 milliard de dollars , car il cherche à profiter de la demande d'entrepôts et de solutions de stockage industriel.

Les actions de Peakstone ont augmenté d'environ 33 % dans les premiers échanges à la suite de la nouvelle.

La demande d'entrepôts a explosé en raison de l'essor de l' infrastructure d'intelligence artificielle , les investissements ayant conduit à la création d'un plus grand nombre de centres de données au fil des ans .

Brookfield a déclaré qu'elle entendait utiliser l'opération comme un moyen d'étendre sa plateforme immobilière industrielle pour le secteur des entrepôts et du stockage industriel en plein air.

La société prévoit d'acquérir toutes les actions en circulation de Peakstone pour 21 dollars chacune en espèces.

Le prix d'achat proposé représente une prime de 34 % par rapport au cours de l'action de Peakstone vendredi dernier, a-t-elle ajouté.

L'opération devrait être conclue d'ici la fin du deuxième trimestre.

Citigroup Global Markets est le conseiller financier de Brookfield pour l'opération, tandis que Gibson, Dunn & Crutcher LLP est son conseiller juridique.

Bruce Flatt, directeur général de Brookfield, a déclaré lors d'une conférence de Goldman Sachs en décembre que la demande d'infrastructures d'IA augmentait à l'échelle mondiale, car les gouvernements et les grandes entreprises de cloud computing cherchent à entreposer leur capacité de calcul.

Le portefeuille de Peakstone, basé en Californie, comprend 76 propriétés industrielles, dont 60 propriétés industrielles d'entreposage extérieur et 16 propriétés industrielles traditionnelles.

En décembre, la société a achevé la vente de tous ses immeubles de bureaux, alors qu'elle se concentre sur sa vocation à devenir un fonds d'investissement immobilier exclusivement industriel.