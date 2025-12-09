Brookfield et Qai (Qatar) créent une co-entreprise de 20 milliards de dollars pour l'infrastructure de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brookfield BAM.N et la société qatarie d'intelligence artificielle Qai ont annoncé mardi un investissement stratégique visant à créer une coentreprise de 20 milliards de dollars axée sur l'infrastructure d'intelligence artificielle.