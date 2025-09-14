Brookfield est en pourparlers pour racheter Yes ! Communities à la société singapourienne GIC dans le cadre d'une transaction de 10 milliards de dollars, selon le FT

Brookfield Asset Management BAM.TO est en pourparlers pour acheter Yes! Communities, un propriétaire américain de maisons préfabriquées, au fonds souverain singapourien GIC pour plus de 10 milliards de dollars, a déclaré le Financial Times dimanche, citant des sources anonymes.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Brookfield Asset Management, GIC et Yes! Communities n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le gestionnaire d'actifs canadien négocie l'acquisition de Yes! Communities depuis plusieurs mois et les discussions sont en cours, a déclaré le FT, citant des personnes qui ont été informées de l'affaire. Bien que les discussions soient à un stade avancé, l'accord n'a pas encore été finalisé, ajoute le rapport.

Yes!, qui a été racheté par GIC en 2016, a également entamé des discussions sur une éventuelle introduction en bourse, selon le FT.

Basée à Denver, Yes! Communities gère 213 communautés dans 18 États, comprenant plus de 54 500 sites résidentiels.