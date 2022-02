Brookfield envisage une scission de sa gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield Asset Management, filiale de Brookfield, pourrait bientôt faire l’objet d’une scission, a indiqué le directeur général de Brookfield AM, Bruce Flatt, dans une lettre aux investisseurs ce jeudi.

La firme vient de boucler une année record à plus d’un titre, terminant 2021 avec plus de 688 milliards de dollars sous gestion, 71 milliards de dollars de capital levé et un revenu net de 12,4 milliards de dollars (contre 707 millions d’euros en 2020). Elle est sur le point de clôturer son fonds Global Transition, lancé il y a un peu plus d’un an et qui vise une levée totale de 15 milliards de dollars. Le gestionnaire se retrouve aussi dans une situation dans laquelle chaque nouvelle stratégie lève plus de fonds que la précédente.

En outre, sur le plan géographique, l'activité de Brookfield AM s'accroît rapidement, notamment en Asie-Pacifique, où le gestionnaire est en voie d'atteindre les 100 milliards de dollars sous gestion. La région Asie-Pacifique pourrait représenter «un jour» un tiers de l'activité du gestionnaire.

« On nous demande souvent si nous préférons être légers (asset-light) ou rester lourds (asset-heavy) en termes de capitaux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette nomenclature, en plus de notre activité de gestion d'actifs, nous disposons de 50 milliards de dollars net de capital d'investissement de notre propre société mère (Brookfield, ndlr). Cela nous rend « lourds en actifs » par rapport à la plupart des gestionnaires actuels, qui sont « légers en actifs » - car ils ont été lancés plus récemment ou ont distribué leurs bénéfices chaque année à leurs propriétaires », expose Bruce Flatt dans sa lettre. « Si nous distribuions la majeure partie de nos 50 milliards de dollars de capital d'investissement aux actionnaires, nous pourrions rapidement et facilement devenir des gestionnaires d'actifs légers », ajoute-t-il.

Exposition simple

Le directeur général estime que de par son développement rapide et ses flux de trésorerie, assimilables à des rentes de longue durée, l’activité de gestion d’actifs de Brookfield, créée il y a 25 ans, a désormais le potentiel pour suivre sa propre voie. Qualifiant de « très convaincante » la trajectoire de croissance de Brookfield AM, la gestion d’actifs, une fois séparée de la maison-mère, pourrait être valorisée entre 70 et 100 milliards de dollars, soit environ 45 à 60 dollars par action, sur la base des multiples comparables des gestionnaires d’actifs alternatifs cotés.

« La séparation d'une partie de notre gestionnaire sur le marché public ou privé, tout en nous assurant qu'il bénéficie toujours du capital de Brookfield, pourrait nous ouvrir des options de croissance qui n'existent pas aujourd'hui, car nous n'aimons pas émettre des actions à un prix inférieur à ce que nous croyons être au moins leur pleine valeur », indique Bruce Flatt. Selon lui, il pourrait être « judicieux » de séparer une partie du gestionnaire afin de permettre aux investisseurs qui ne veulent être exposés qu’à la gestion d’actifs et non aux autres activités de Brookfield (assurance, réassurance, immobilier, etc) de détenir un titre distinct.

En clair, toutes les options sont à l'étude pour Brookfield AM, y compris celle de ne rien changer. La cotation de gestionnaires d'actifs alternatifs reste néanmoins dans l'ère du temps, ceux qui sont cotés ayant réalisé, de loin, les meilleures performances boursières dans la gestion d'actifs en 2021.