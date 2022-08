Brookfield AM veut toujours se coter d'ici la fin de l'année, Mark Carney futur président

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs alternatif Brookfield Asset Management a confirmé, ce jeudi par un commentaire de son responsable des opérations Nick Goodman, sa volonté de coter 25% de son activité de gestion d'actifs d'ici la fin de l'année 2022. L’opération doit se dérouler à la fois à

la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto. Le reste de la société

sera renommé Brookfield Corporation et se concentrera sur

l'investissement de son propre capital dans des activités allant de

l'immobilier aux projets d'énergies renouvelables.L’ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada et de la Banque

d’Angleterre, Mark Carney, deviendra le nouveau président du conseil

d'administration de Brookfield AM après sa cotation partielle. Il avait

rejoint en août 2020 comme vice-président chargé des investissements ESG

et de transition. Bruce Flatt conservera son poste de directeur général

de Brookfield AM tandis que Connor Teskey occupera la fonction de

président de Brookfield AM qui s'ajoutera à son poste actuel de

directeur général énergies renouvelables et transition du groupe. En

outre, Anuj Ranjan deviendra président du pôle private equity en

plus de ses fonctions actuelles de responsable mondial du développement

de l'activité, responsable Europe et Asie-Pacifique du private equity, directeur général Asie du Sud et Moyen-Orient de Brookfield AM. Bahir Manios deviendra, lui, responsable financier.

Collecte record de 56 milliards de dollars

Brookfield a publié, ce jeudi, ses résultats pour le deuxième

trimestre. La firme a enregistré une levée de fonds record de 56

milliards de dollars (54,3 milliards d'euros) sur la période et dispose

de 111 milliards de dollars pour investir. Son résultat net au deuxième

trimestre s'élève à 1,5 milliard de dollars, en repli de 40% sur un an

glissant. «En excluant l'impact

des réalisations et des gains de cession enregistrés au cours de l'année

précédente, le bénéfice distribuable et le bénéfice net ont augmenté

d'environ 25 % par rapport au trimestre de l'année précédente», précise néanmoins le gestionnaire.

La firme a vendu pour 21 milliards de dollars d'actifs et déployé 20

milliards de dollars en capital dans de nouveaux investissements entre

fin mars et fin juin 2022. Au cours du deuxième trimestre, Brookfield a

entre autres procédé à la clôture finale de notre fonds de transition de

15 milliards de dollars. Le gestionnaire canadien est en train de

finaliser les premières clôtures de son sixième fonds de

capital-investissement de 8 milliards de dollars et de son cinquième

fonds d'infrastructure de 20 milliards de dollars. Sa levée de fonds

pour son fonds immobilier s'élève à environ 14,5 milliards de dollars.

Sa clôture finale est prévue au cours du troisième trimestre.«L'environnement

de crédit actuel conduit à un certain nombre d'opportunités

d'investissement attrayantes au sein de notre fonds de crédit

opportuniste de 16 milliards de dollars. Le fonds est actuellement

investi et/ou engagé à 80% et nous prévoyons de commencer la collecte de

fonds pour le prochain millésime dans les mois à venir», précise également la société de gestion.Brookfield compte plus de 750 milliards de dollars d'actifs sous gestion.