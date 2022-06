Brookfield AM lève 15Md$ pour un fonds dédié à la transition énergétique

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Brookfield Asset Management vient de lever 15 milliards de dollars pour un fonds de transition énergétique, dénommé Brookfield Global Transition Fund. Avec cette collecte record, il s’agit du plus grand fonds de capital investissement au niveau mondial dédié à la transition vers une économie bas carbone. Ce capital provient d'investisseurs institutionnels, clients fortunés ainsi que de la trésorerie de Brookfield. Ce dernier est le plus grand investisseur de ce fonds.

Brookfield Global Transition Fund sera co-géré par Mark Carney, vice-président et directeur de l’investissement de transition, et Connor Teskey, directeur général de Brookfield Renewable. Il s’agit du premier fonds à impact de la société de gestion canadienne. Ce fonds investira dans la transformation des industries polluantes ainsi que dans le développement et l’accessibilité de l’énergie propre. Ce véhicule a déjà déployé 2,5 milliards de dollars dans des développeurs américains et allemands d’énergie solaire et de batteries et dans le développement de la technologie du captage et stockage du carbone.

L’activité d’énergie renouvelable de Brookfield gérait 65 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La maison mère Brookfield AM disposait 725 milliards de dollars d’encours sous gestion.