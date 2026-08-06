Broadstone Net Lease recule après le lancement de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions de Broadstone Net Lease BNL.N ont reculé de 3,1 % à 20,50 dollars après la clôture de la bourse, suite à l'annonce d'une émission d'actions. ** La société d'investissement immobilier commercial lance une émission de 11 millions d'actions.

** La société prévoit de conclure des contrats de vente à terme avec les chefs de file Morgan Stanley et JP Morgan.

** Une fois les contrats conclus, au plus tard le 30 septembre 2027, la société a l’intention d’utiliser le produit net pour financer des investissements, rembourser sa ligne de crédit renouvelable, entre autres.

** L’action BNL a clôturé en baisse de 0,2 % à 21,16 dollars jeudi, affichant une hausse de 22 % depuis le début de l’année.

** La société compte environ 191,9 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars.

** Sur 10 analystes, 7 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 3 recommandent de "conserver"; le cours cible médian s'établit à 23 dollars, selon les données de LSEG.