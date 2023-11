Broadridge étoffe son offre sur la distribution et la demande produits pour les gérants

Le fournisseur de technologies et de données américain Broadridge a dévoilé, ce mardi, deux nouveaux outils pour les gestionnaires d’actifs. Le premier, DistributionAI, est un outil d’analyse digitale inclus sur la plateforme Distribution Insight de Broadridge. La fonction fait appel au langage naturel pour fouiller des milliers de documents de recherche spécialisés et exclusifs, axés sur les thèmes et les tendances dans l’industrie de la gestion d’actifs.

Le second, Global Demand Model, mesure et analyse la demande produits dans le secteur de la gestion d’actifs. Il scanne plus de 100.000 milliards de dollars d’actifs de flux pour donner une vue de marché sur la demande produits. L’outil s’appuie sur l’intelligence artificielle pour comprendre la relation entre les flux d’actifs et des milliers de caractéristiques prédictives des marchés financiers et macroéconomiques.

L'Agefi