Broadpeak : Webinaire avec les investisseurs le 9 avril à 18h

À vos agendas !

Jacques Le Mancq, Président Directeur Général, et Fabienne Lecrivain, Directrice financière, sont très heureux de convier les investisseurs individuels à un Webinaire qui se tiendra le 9 avril 2025 à 18 heures.

À cette occasion, les dirigeants de Broadpeak reviendront sur les résultats 2024, les dernières tendances commerciales et les perspectives pour l’exercice en cours.

Jacques Le Mancq et Fabienne Lecrivain répondront également à vos questions, que vous pouvez poser dès à présent à l’adresse suivante : broadpeak@seitosei-actifin.com, ou en direct lors du Webinaire du 9 avril à 18h.



Pour vous inscrire ou vous connecter à cet événement : cliquez ici