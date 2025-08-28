 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Broadpeak: retour vers les plus haut annuels après un contrat avec Telenor
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:02

(Zonebourse.com) - L'action Broadpeak se remet en direction de ses plus hauts annuels jeudi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste de la diffusion vidéo progresse dans le sillage d'un contrat remporté auprès de l'opérateur télécoms norvégien Telenor.

Le concepteur de logiciels pour le streaming à grande échelle et la monétisation a été sélectionné par Telenor pour son service de streaming vidéo
dans les pays nordiques.

Telenor a choisi de s'associer à Broadpeak afin de remplacer son infrastructure de réseau de diffusion de contenu (CDN) existante et déployer une solution moderne, une plateforme que le groupe scandinave destine à des millions d'appareils dans l'ensemble des pays nordiques, à la fois ceux de ses clients propres de Telenor et ceux de clients tiers.

Ces services, baptisés 'Telenor T-We', 'Telenor Stream' et 'DNA TV', offrent aux abonnés l'accès à des centaines de chaînes linéaires, à des retransmissions d'événements sportifs en direct ainsi qu'à des séries télévisées et émissions de divertissement, disponibles sur téléviseurs connectés, applications web et mobiles.

Grâce à la technologie de streaming de Broadpeak, Telenor proposera à ses utilisateurs dans les pays nordiques une expérience fluide incluant la télévision en direct, le replay, le redémarrage, l'enregistreur vidéo personnel et la vidéo à la demande (VOD).

L'opérateur prévoit également de proposer son service de CDN en tant que service ('CDN as-a-service') à des plateformes de streaming tierces.

Vers 10h00, le titre Broadpeak s'octroyait 0,8% dans le sillage de ces annonces, ce qui lui permet d'afficher une hausse de plus de 87% depuis le début de l'année.

Fort d'un excellent premier semestre, le groupe rennais s'était montré confiant, à la fin du mois de juillet, dans la réalisation de ses objectifs à horizon 2025 et 2027.

Valeurs associées

BROADPEAK
1,9400 EUR Euronext Paris +3,47%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

