Broadpeak: retour vers les plus haut annuels après un contrat avec Telenor
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 10:02
Le concepteur de logiciels pour le streaming à grande échelle et la monétisation a été sélectionné par Telenor pour son service de streaming vidéo
dans les pays nordiques.
Telenor a choisi de s'associer à Broadpeak afin de remplacer son infrastructure de réseau de diffusion de contenu (CDN) existante et déployer une solution moderne, une plateforme que le groupe scandinave destine à des millions d'appareils dans l'ensemble des pays nordiques, à la fois ceux de ses clients propres de Telenor et ceux de clients tiers.
Ces services, baptisés 'Telenor T-We', 'Telenor Stream' et 'DNA TV', offrent aux abonnés l'accès à des centaines de chaînes linéaires, à des retransmissions d'événements sportifs en direct ainsi qu'à des séries télévisées et émissions de divertissement, disponibles sur téléviseurs connectés, applications web et mobiles.
Grâce à la technologie de streaming de Broadpeak, Telenor proposera à ses utilisateurs dans les pays nordiques une expérience fluide incluant la télévision en direct, le replay, le redémarrage, l'enregistreur vidéo personnel et la vidéo à la demande (VOD).
L'opérateur prévoit également de proposer son service de CDN en tant que service ('CDN as-a-service') à des plateformes de streaming tierces.
Vers 10h00, le titre Broadpeak s'octroyait 0,8% dans le sillage de ces annonces, ce qui lui permet d'afficher une hausse de plus de 87% depuis le début de l'année.
Fort d'un excellent premier semestre, le groupe rennais s'était montré confiant, à la fin du mois de juillet, dans la réalisation de ses objectifs à horizon 2025 et 2027.
Valeurs associées
|1,9400 EUR
|Euronext Paris
|+3,47%
