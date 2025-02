Broadpeak: retour à la croissance en 2024, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - Broadpeak s'inscrit en hausse mardi après avoir renoué avec la croissance de ses ventes en 2024, conformément à l'objectif affiché par le concepteur de logiciels pour le streaming vidéo.



Le groupe a annoncé hier soir avoir généré un chiffre d'affaires de 39,4 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 0,9% par rapport à l'exercice 2023.



Compte tenu d'un effet devises positif à hauteur de 0,3 million, l'activité à taux de change constant s'avère cependant stable sur la période.



'Le C.A. ressort en apparence légèrement sous nos attentes mais le mix est en réalité bien meilleur qu'attendu', soulignent les analystes de TP ICAP Midcap dans une note de réaction.



'La performance réalisée est donc très solide d'autant plus que (1) les conditions de marché n'ont pas aidé, et (2) le groupe s'est astreint à nettement réduire ses dépenses', souligne la société de Bourse.



Broadpeak souligne avoir enregistré une activité en progression de 3,4% au quatrième trimestre, à 13,5 millions d'euros.



Après un premier semestre 2024 en repli (-5%), marqué par un fort effet de base, le second semestre a connu une dynamique plus favorable avec des ventes en augmentation de 5,9%, fait-il remarquer.



Pour 2025, le groupe dit vouloir donner la priorité à la poursuite de sa croissance et de l'amélioration de ses résultats malgré la prudence imposée par les conditions de marché.



A horizon 2027, il réitère ses objectifs financiers, visant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros dont 50% de revenus récurrents assorti d'une marge opérationnelle (Ebitda) de l'ordre de 15%.



A la Bourse de Paris, l'action Broadpeak affichait des gains de plus de 5% mardi à la mi-journée dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées BROADPEAK 1,11 EUR Euronext Paris +4,23%