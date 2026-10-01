Communiqué de presse BROADPEAK
Broadpeak publie ses résultats du premier semestre 2026
▪ Un chiffre d’affaires à mi-exercice de 17,1 M€, dont le repli (-20,9%)
résulte très largement d’un effet de base exceptionnel
▪ EBITDA à -2,3 M€, reflétant la baisse de l’activité partiellement contenue
par la stricte maîtrise des charges
▪ L’EBITDA ajusté1 ressort à -0,2 M€
▪ Amélioration du free cash-flow, à -1,2 M€, portée par la poursuite de la
baisse du BFR
▪ Perspectives 2026 :
o Croissance soutenue du chiffre d’affaires au second semestre
o EBITDA largement positif sur l’ensemble de l’exercice
▪ Confirmation des objectifs à horizon 2027 :
o Un chiffre d’affaires > 50 M€, dont 50% de revenus récurrents
o Une marge d’EBITDA de l’ordre de 15%
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