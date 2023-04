Broadpeak publie ses résultats annuels 2022

Cesson-Sévigné (France), le 27 avril 2023

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, publie aujourd’hui ses résultats annuels au 31 décembre 2022.

Jacques Le Mancq, PDG de Broadpeak, déclare : « Notre Groupe a tenu en 2022 tous les engagements qu’il avait pris auprès des investisseurs lors de son introduction sur Euronext Growth. La croissance du chiffre d’affaires (+26,5%) et le maintien d’un Ebitda positif sur l’exercice sont au rendez-vous des objectifs financiers annoncés. Cette performance a été réalisée durant une phase intense de structuration de la R&D et des équipes commerciales pour Broadpeak, dont les effectifs ont progressé de 30% en un an. Après le lancement réussi de l’offre SaaS, le début d’exercice 2023 a été marqué par la sortie d’une nouvelle génération de la solution “Advanced CDN”. A la clef, un streaming offrant une performance écologique inégalée, des opportunités de monétisation renforcées pour nos clients, et une expérience utilisateur exceptionnelle. Fort de ces avancées technologiques entretenant sa solide dynamique commerciale, Broadpeak aborde 2023 avec confiance et confirme tous ses objectifs à horizon 2026. »