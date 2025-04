Broadpeak publie ses résultats annuels

En 2024, Broadpeak a dégagé des ventes de 39,4 millions d’euros (M€), en hausse de 0,9% et en ligne avec l’objectif d’un retour à la croissance du chiffre d’affaires sur l’exercice. À taux de change constant , les ventes ressortent stables sur la période. Après un premier semestre en repli (-5%), marqué par un fort effet de base en APAC, la dynamique a accéléré au second semestre 2024 (+5,9% par rapport au second semestre 2023).

Par zone géographique, Broadpeak a enregistré des ventes annuelles en croissance soutenue en EMEA (+12,7%), premier débouché du Groupe, en repli sur la zone Americas (-5,6%), malgré une bonne dynamique en Amérique du Nord, et en retrait en APAC (-20,6%) après la forte croissance de la région en 2023 (+23,6%).

Au niveau du mix produits, l’exercice 2024 a été marqué par la nouvelle contraction des ventes d’équipements (-44,1%, à 3,5 M€) et par la poursuite de l’essor des revenus Maintenance & SaaS (+22%, à 15,6 M€), qui atteignent désormais 39,5% du chiffre d’affaires du Groupe. Au global, les revenus hors équipement (Licences & Services et Maintenance & SaaS), qui sont les plus contributifs, ont représenté 91% de l’activité de Broadpeak en 2024, affichant une progression de 9,6% sur l’exercice.