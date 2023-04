Broadpeak lance une nouvelle solution CDN offrant une performance technologique et écologique inégalée

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, annonce aujourd’hui le lancement d’une solution CDN de nouvelle génération offrant une proposition de valeur sans équivalent en termes de performance de streaming et d’efficacité énergétique.

La solution « CDN avancé » de Broadpeak, logiciel de pilotage et d’optimisation du streaming de contenus, s’inscrit au cœur de l’offre de la société depuis sa création. Elle doit son succès commercial à une utilisation à la fois ouverte (interopérabilité), dynamique (adaptation aux conditions du réseau) et élastique (capacité ajustée à la demande).