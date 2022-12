Broadpeak lance un logiciel de streaming très haute performance à l’efficacité énergétique sans concurrence

Broadpeak (Code ISIN : FR001400AJZ7 – Code Mnémonique : ALBPK), acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, annonce aujourd’hui le lancement d’un logiciel de streaming de nouvelle génération apportant une efficacité énergétique exceptionnelle. Cette solution, par ses bénéfices sans équivalent, va s’imposer comme un nouveau vecteur de différenciation vis-à-vis de l’ensemble des acteurs mondiaux du streaming, et ainsi constituer un vecteur d’attractivité pour toute l’offre logiciels et services du Groupe.

Baptisé BkS450, ce logiciel de streaming s’appuyant sur un processeur Intel® Xeon de 3eme génération va permettre aux clients de Broadpeak de fournir un streaming haute performance pour des flux très gourmands en bande passante (TV 4K et 8K, enregistreur vidéo…), avec une consommation d’énergie bien moindre que les serveurs traditionnels, et à cout réduit

Concrètement, le BkS450 permet d’offrir des services vidéo à 725 Gigabits par seconde (Gbps) sur des serveurs consommant 900 Watts. Par rapport aux serveurs de la génération précédente, il réduit ainsi la puissance nécessaire à la diffusion d’1 Gbps par un facteur de 4.