Broadcom voit ses marges trimestrielles diminuer en raison de l'IA, les actions chutent
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 01:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du premier paragraphe, ajout de détails sur la conférence téléphonique et de commentaires d'analystes) par Juby Babu

Broadcom AVGO.O a prévu un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, mais a déclaré que les marges diminueraient en raison d'une plus grande proportion de revenus liés à l'IA, et les actions ont chuté de 5% dans les échanges prolongés.

Broadcom s'est lancé dans le secteur des puces d'intelligence artificielle, ce qui rend les investisseurs nerveux quant à la rentabilité et aux coûts des énormes investissements. La société a un carnet de commandes de 73 milliards de dollars qu'elle prévoit d'expédier au cours des 18 prochains mois, a déclaré le directeur général Hock Tan lors d'une conférence téléphonique après les résultats , mais son lieutenanta déclaré que les marges bénéficiaires pourraient diminuer.

"Nous nous attendons à ce que la marge brute consolidée du premier trimestre soit en baisse d'environ 100 points de base par rapport au trimestre précédent, ce qui reflète principalement un mélange plus élevé de revenus liés à l'intelligence artificielle", a déclaré la directrice financière Kirsten Spears lors de la conférence téléphonique. Les marges seront affectées tout au long de l'année par la répartition des revenus entre les infrastructures, les logiciels et les semi-conducteurs.

La concentration des clients de Broadcom dans le domaine de l'IA, associée à des marges futures plus faiblespour les ventes de systèmes d'IA, a entraîné la chute des actions, selon Kinngai Chan, analyste principal de recherche chez Summit Insights.

Le carnet de commandes "provient toujours de cinq clients seulement et comprend des systèmes, dontle prix est plus élevé. Les ventes de systèmes auront une marge brute plus faible et (...) devraient représenter une part plus importante des ventes totales au cours des prochains trimestres, notamment au cours du second semestre de l'exercice 2026", a-t-il déclaré.

Selon Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, la baisse des marges brutes peut faire craindre que les coûts liés au fabricant de puces sous contrat TSMC ne réduisent la valeur que Broadcom peut tirer de son activité de processeurs d'IA personnalisés.

Broadcom travaille avec des fournisseurs de cloud hyperscale tels que Google GOOGL.O et Meta Platforms META.O pour concevoir et fabriquer les processeurs, connus sous le nom d'ASIC, offrant une alternative clé aux unités de traitement graphique de Nvidia NVDA.O .

Les grands fournisseurs américains de services en nuage devraient dépenser plus de 400 milliards de dollars en IA cette année pour construire les centres de données nécessaires au soutien de services tels que ChatGPT, Copilot et Gemini.

Mais l'augmentation des dépenses, les preuves limitées des gains de productivité de l'IA dans le monde réel, la montée en flèche des valorisations et un réseau d'investissements circulaires ont alimenté les craintes d'une bulle de l'IA.

M. Tan a déclaré dans un communiqué que le chiffre d'affaires de Broadcom dans le domaine des semi-conducteurs pour l'IA - qui englobe à la fois les puces personnalisées et les puces de réseau utilisées dans les centres de données pour l'IA - devrait doubler pour atteindre 8,2 milliards de dollars au cours du premier trimestre fiscal.

Broadcom prévoyait un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 19,1 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 18,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 18,02 milliards de dollars pour le quatrième trimestre clos le 2 novembre, contre des estimations de 17,49 milliards de dollars.

Valeurs associées

ALPHABET-A
312,4750 USD NASDAQ -2,42%
BROADCOM
406,3700 USD NASDAQ -1,60%
META PLATFORMS
652,7100 USD NASDAQ +0,40%
NVIDIA
180,9300 USD NASDAQ -1,55%
