Broadcom surfe sur la vague de l'IA grâce à son leadership et à sa puissance de calcul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Broadcom AVGO.O prévoit que la croissance du chiffre d'affaires de l'intelligence artificielle pour l'exercice 2026 "s'améliorera considérablement", après avoir obtenu plus de 10 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA de la part d'un nouveau client, a déclaré jeudi le directeur général Hock Tan ** La société s'est associée à OpenAI pour développer sa première puce d'IA, qui devrait être lancée l'année prochaine.

** Les actions du fabricant de réseaux et de puces d'IA personnalisées grimpent de près de 9,7 % à 335,72 dollars avant la mise sur le marché

L'IA EST EN VOGUE, BROADCOM EST ENCORE PLUS EN VOGUE

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 400 $) est encouragé par la visibilité claire d'AVGO sur les futurs revenus de l'IA, soutenus par de fortes dépenses dans le cloud, des charges de travail croissantes, des accélérateurs de nouvelle génération, de nouveaux programmes clients et une forte demande en matière de réseaux

** Bernstein ("surperformer", PT: 400 $) dit qu'AVGO connaît ce secteur mieux que quiconque, et le directeur général Hock Tan a renouvelé son contrat jusqu'en 2030, ce qui suggère qu'il voit quelque chose qui vaut la peine de rester dans les parages

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: 382 $) dit qu'AVGO conservera sa valorisation élevée car ses activités de réseaux et de puces continuent de croître, et s'attend à ce que les autres puces non-AI rebondissent l'année prochaine, après un ralentissement causé par un inventaire trop important dans les réseaux et le stockage

** Piper Sandler ("surpondérer", PT: 375 $) dit que les XPUs (processeurs conçus pour accélérer l'IA et les charges de travail intensives en calcul) ont maintenant une forte chance de devenir les principaux moteurs de calcul dans la base de clients hyperscaler de Broadcom