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Broadcom signe un accord à long terme pour développer les puces d'IA personnalisées de Google
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 00:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Broadcom &AVGO.O> a déclaré lundi avoir signé un accord à long terme avec Google &GOOGL.O> pour développer et fournir les futures générations de puces d'intelligence artificielle personnalisées et d'autres composants pour les baies d'IA de nouvelle génération de l'entreprise jusqu'en 2031. Le fabricant de puces a également signé un accord avec Anthropic pour permettre à la startup d'IA d'accéder à environ 3,5 gigawatts de capacité de calcul d'IA en s'appuyant sur les processeurs d'IA de Google, à partir de 2027. Les conditions financières de ces accords n'ont pas été divulguées.

Les actions de Broadcom ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges prolongés. La demande de puces personnalisées telles que les unités de traitement tensoriel de Google (TPUs), utilisées pour les charges de travail d'IA, a augmenté ces dernières années , les entreprises cherchant des alternatives aux processeurs graphiques coûteux de Nvidia. Reuters a rapporté en décembre que Google s'efforçait de faire de ses TPU une alternative viable aux GPU de Nvidia, leaders sur le marché. Les ventes de TPU sont devenues un moteur de croissance essentiel des revenus de Google dans le domaine du cloud, car l'entreprise cherche à prouver aux investisseurs que ses investissements dans l'IA sont rentables.

Anthropic a déclaré lundi que ce nouvel accord s'inscrivait dans le cadre de l'engagement pris par l'entreprise d'investir 50 milliards de dollars dans le renforcement de l'infrastructure informatique américaine.

La demande pour son modèle d'IA Claude s'est accélérée en 2026, les revenus de la startup dépassant désormais les 30 milliards de dollars, contre environ 9 milliards de dollars à la fin de 2025, a indiqué la société. Anthropic a déclaré qu'elle entraîne et fait fonctionner Claude sur une gamme de matériel d'IA, y compris Trainium d'Amazon Web Services, les TPU de Google et les GPU de Nvidia.

Amazon &AMZN.O> reste le principal fournisseur de cloud et partenaire de formation d'Anthropic.

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