Broadcom prévoit une forte croissance de l'IA pour l'exercice 2026 grâce à l'arrivée de nouveaux clients

Broadcom AVGO.O s'attend à ce que la croissance des revenus de l'intelligence artificielle pour l'exercice 2026 "s'améliore considérablement", après avoir obtenu plus de 10 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA de la part d'un nouveau client, a déclaré jeudi le directeur général Hock Tan.

Hock Tan, qui avait 73 ans lors du dépôt de procuration de Broadcom en mars, a également déclaré qu'il s'engageait à diriger l'entreprise pendant au moins cinq ans de plus. Les investisseurs ont bien accueilli la nouvelle, faisant grimper les actions de 4 % dans les échanges après les heures de bureau, car Hock Tan est largement crédité d'avoir transformé Broadcom en l'un des concepteurs de puces les plus précieux au monde.

Au début de l'année, Hock Tan avait fait allusion à quatre nouveaux clients potentiels qui étaient "profondément engagés" avec l'entreprise pour créer leurs propres puces personnalisées, en plus de ses trois grands clients actuels.

Au dernier trimestre, un nouveau prospect a passé une commande ferme, devenant ainsi un client qualifié, a déclaré Hock Tan lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, sans divulguer le nom de l'acheteur.

Broadcom a été l'un des plus grands bénéficiaires du boom de l'IA générative, avec des clients hyperscale qui possèdent des centres de données à la recherche d'alternatives aux puces Nvidia plus coûteuses. Broadcom aide à concevoir des puces d'IA personnalisées.

"Les offres personnalisées de Broadcom pour les géants du cloud sont bien positionnées à l'heure où les grandes entreprises technologiques s'efforcent de faire progresser l'apprentissage et l'inférence des modèles, a déclaré Jacob Bourne, analyste chez Emarketer.

"Alors que les GPU de Nvidia restent le choix par défaut, le silicium personnalisé peut offrir des gains de performance de niche qui aident à éliminer les goulets d'étranglement", a-t-il déclaré.

Les investisseurs ont placé de grands espoirs dans les entreprises de puces axées sur l'IA, en pariant sur l'élargissement de leur gamme de produits pour alimenter une croissance rapide.

Cette année, Broadcom a lancé la puce de réseau Tomahawk Ultra et une puce de réseau Jericho de nouvelle génération pour accélérer le calcul de l'IA, dans le cadre de ses efforts pour défier la domination de Nvidia dans l'industrie des semi-conducteurs pour l'IA.

Les actions de Broadcom ont bondi de près de 82 % depuis le début du mois d'avril, après avoir été multipliées par plus de trois au cours des deux dernières années, tandis que Nvidia a gagné 27 % en 2025.

"Nous prévoyons une accélération de la croissance du chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour l'IA à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre", a déclaré Hock Tan. Le chiffre d'affaires de l'IA a augmenté de 63 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 3 août.

Alors que la demande en matière d'IA continue de monter en flèche, Hock Tan a souligné la faiblesse des activités de semi-conducteurs non liées à l'IA, les unités de réseaux d'entreprise et de stockage de services ayant baissé séquentiellement.

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 17,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 17,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires de 15,95 milliards de dollars au troisième trimestre a battu l'estimation de 15,83 milliards de dollars.