Broadcom prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

Broadcom AVGO.O a prévu un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, soutenu par une forte demande pour ses puces d'IA personnalisées alors que les clients entreprises investissent massivement dans les centres de données et les applications d'apprentissage automatique.

La société s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 17,4 milliards de dollars au cours de la période, contre une estimation moyenne des analystes de 17,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.