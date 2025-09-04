 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 580,27
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Broadcom AVGO.O a prévu un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, soutenu par une forte demande pour ses puces d'IA personnalisées alors que les clients entreprises investissent massivement dans les centres de données et les applications d'apprentissage automatique.

La société s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 17,4 milliards de dollars au cours de la période, contre une estimation moyenne des analystes de 17,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

BROADCOM
306,1000 USD NASDAQ +1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street aborde avec optimisme l'emploi américain
    information fournie par AFP 04.09.2025 22:44 

    La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, portée par les chiffres de l'emploi privé aux Etats-Unis, qui ont renforcé les anticipations d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed). Le Dow Jones a pris 0,77% et l'indice Nasdaq a gagné ... Lire la suite

  • Des policiers enquêtent près de l'épave d'un funiculaire au lendemain de son déraillement, le 4 septembre 2025 à Lisbonne, au Portugal ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Au moins 8 étrangers sont morts dans le déraillement du funiculaire à Lisbonne
    information fournie par AFP 04.09.2025 21:51 

    Le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne a fait 16 morts, dont au moins 8 étrangers, selon les éléments de l'enquête révélés jeudi par les autorités portugaises, qui ont promis de faire la lumière sur le drame, sans avancer à ce stade d'hypothèse sur ses causes. ... Lire la suite

  • Des enfants palestiniens se bousculent pour recevoir un repas chaud à Nousseirat, dans la bande de Gaza, le 4 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    L'armée israélienne affirme contrôler 40% de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 04.09.2025 21:44 

    L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir pris le contrôle de 40% de la ville de Gaza, la Défense civile locale faisant état de 64 morts dans les raids israéliens à travers le territoire palestinien ravagé par la guerre. Près de deux ans après le début de la guerre, ... Lire la suite

  • Une maison détruite, au lendemain d'un tremblement de terre dans le district de Dara-i-Nur, dans la province de Nangarhar, le 3 septembre 2025 en Afghanistan ( AFP / - )
    Plus de 2.200 morts dans le pire séisme de l'histoire récente en Afghanistan
    information fournie par AFP 04.09.2025 20:25 

    Quatre jours après que la terre a tremblé dans l'est de l'Afghanistan, des centaines de corps ont encore été sortis jeudi des décombres, portant à plus de 2.200 morts le bilan du séisme, devenu le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Les rescapés des villages ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank