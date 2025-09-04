 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Broadcom prévoit un chiffre d'affaires en hausse pour le quatrième trimestre en raison de l'explosion de la demande de puces d'IA
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 23:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Zaheer Kachwala

Broadcom AVGO.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, misant sur une forte demande pour ses puces d'IA personnalisées alors que les entreprises clientes investissent massivement dans les centres de données et les applications d'apprentissage automatique.

La société a été l'un des plus grands bénéficiaires du boom de l'intelligence artificielle générative, avec des clients hyperscale, y compris Google GOOGL.O , adoptant ses accélérateurs personnalisés en raison de leur capacité à traiter rapidement de grandes quantités de données.

Ses puces se sont également imposées comme une alternative aux processeurs coûteux de Nvidia NVDA.O , les entreprises recherchant du matériel pouvant être adapté à des besoins spécifiques à mesure que l'IA devient de plus en plus avancée.

"Nous prévoyons une accélération de la croissance du chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour l'IA à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre", a déclaré la directrice générale de Broadcom, Hock Tan. Le chiffre d'affaires de l'IA a augmenté de 63 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars au troisième trimestre, qui s'est achevé le 3 août.

Les investisseurs ont placé de grands espoirs dans les entreprises de puces axées sur l'IA, telles que Broadcom, car ils misent sur sa forte position sur le marché et sur l'élargissement de sa gamme de produits pour alimenter une croissance rapide.

Cette année, l'entreprise a lancé la puce de réseau Tomahawk Ultra et une puce de réseau Jericho de nouvelle génération pour accélérer le calcul de l'IA, dans le cadre de ses efforts pour défier la domination de Nvidia dans l'industrie des semi-conducteurs pour l'IA.

"La demande de Broadcom en matière de semi-conducteurs liés à l'IA continue de briller. Les résultats ont été tirés à la fois par l'interconnectivité de l'IA, ainsi que par son activité ASIC personnalisée", a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights.

Un circuit intégré à application spécifique, ou ASIC, est une puce conçue pour des tâches spécifiques.

Les actions de Broadcom étaient en hausse de 3 % dans les échanges prolongés. Elles ont augmenté de plus de 30 % depuis le début de l'année, après avoir été multipliées par plus de trois au cours des deux dernières années.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 17,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 17,01 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires de 15,95 milliards de dollars au troisième trimestre a battu l'estimation de 15,83 milliards de dollars.

