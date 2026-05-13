Broadcom poursuit les autorités de la concurrence de l'UE pour avoir demandé des documents juridiques américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Broadcom AVGO.O poursuit les autorités de la concurrence de l'UE pour avoir exigé des documents contenant des avis juridiques de ses avocats américains dans une affaire liée à VMware, qu'il a racheté en 2023, a déclaré mercredi le fabricant américain de puces.

Broadcom, qui a porté son grief devant le Tribunal de l'Union européenne, situé à Luxembourg et deuxième instance la plus élevée en Europe, a déclaré agir par principe.

"Cette requête est une action procédurale visant uniquement à protéger les droits de Broadcom en vertu des règles reconnues de longue date relatives au secret professionnel dans les pays non membres de l'UE, y compris les États-Unis", a déclaré la société dans un e-mail.

"En tant qu’entreprise dont le siège social est aux États-Unis et qui exerce des activités à l’échelle mondiale, Broadcom considère le secret professionnel comme un droit fondamental qui doit être protégé, et notre action est strictement adaptée pour ne servir que cet intérêt", a-t-elle ajouté, précisant qu’elle coopérait par ailleurs avec la Commission européenne en réponse à ses demandes d’informations.

Le secret professionnel protège les communications confidentielles entre les avocats et leurs clients, qui ont été établies dans le but de solliciter ou de fournir des conseils juridiques. Les règles relatives à ce secret varient selon les juridictions.

Dans l’Union européenne, ce statut ne couvre que les communications entre une entreprise et ses avocats externes, mais pas ses juristes internes.

La Commission, qui agit en tant qu'autorité de la concurrence de l'UE, a déclaré qu'elle était prête à défendre toutes ses décisions devant les tribunaux.

Broadcom a fait l'objet d'une plainte antitrust auprès de l'UE déposée en mars par le groupe de lobbying CISPE, qui a appelé les régulateurs à empêcher temporairement l'entreprise de mettre fin à son programme VMware Cloud Service Provider en Europe.

Le CISPE, qui compte près de 50 membres à travers l'Europe et compte parmi ses membres associés Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , et qui a poursuivi la Commission en justice pour avoir autorisé l'accord VMware, a critiqué le recours de Broadcom.

"Broadcom ne peut exiger une divulgation complète de la part des membres du CISPE affectés par ses pratiques tout en maintenant simultanément l'opacité autour de ses propres communications internes et des preuves pertinentes dans le cadre de l'enquête antitrust en cours", a-t-il déclaré.