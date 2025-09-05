Broadcom: objectif de cours relevé chez Jefferies
information fournie par Zonebourse 05/09/2025 à 15:38
Le broker ajoute que ce client devrait monter en puissance rapidement avec une commande de 10 milliards de dollars pour le seul second semestre de l'exercice 2026, ce qui permettra à cet exercice de surpasser considérablement en croissance l'exercice 2025.
Jefferies note aussi que Broadcom a dévoilé, au titre de son troisième trimestre 2025, un BPA supérieur aux attentes à 1,69 USD (contre 1,66 USD) sur des marges meilleures que prévu, ainsi que des revenus solides en IA à 5,2 MdsUSD, grâce à la force de l'IA ASIC.
Valeurs associées
|341,7350 USD
|NASDAQ
|+11,64%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 15:38:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Bourse de New York évoluait dans le vert vendredi, affichant son optimisme quant à la possibilité que la banque centrale américaine (Fed) procède à un net assouplissement monétaire dans les prochains mois après la publication d'un emploi atone aux Etats-Unis. ... Lire la suite
-
"Priorité absolue": le chancelier allemand Friedrich Merz a lancé vendredi Jupiter, le premier ordinateur géant et ultra-rapide en Europe, destiné à combler le retard des Européens sur la Etats-Unis et la Chine dans l'intelligence artificielle (IA). - Jupiter, ... Lire la suite
-
Le secteur des semiconducteurs fait l'objet de nombreuses rivalités entre les Etats-Unis et les principaux pays de production, comme la Chine et Taïwan. Parmi les innombrables dossiers des "tarifs Trump", le président amércain a annoncé jeudi 4 septembre que les ... Lire la suite
-
Le géant de la défense et des technologies Thales , frappé par une lourde amende pour délais de paiement trop longs, a assuré vendredi avoir amélioré ses processus de comptabilité et accorder "une grande importance" à cette problématique. La direction générale ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer