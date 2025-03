Broadcom met tout le monde d'accord

(AOF) - Enfin une bonne nouvelle pour le secteur technologique après les sanctions infligées à Nvidia et à Marvell : la publication trimestrielle de Broadcom a été bien accueillie hier soir. Au premier trimestre, clos début février, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a réalisé un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars, soit 1,14 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,325 milliard de dollars, ou 28 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,60 dollar, dépassant les attentes de 10 cents.

Les ventes ont bondi de 25% à 14,92 milliards de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 14,6 milliards de dollars.

" Les revenus de l'IA ont augmenté de 77 % en glissement annuel pour atteindre 4,1 milliards de dollars et les revenus des logiciels d'infrastructure ont augmenté de 47 % en glissement annuel pour atteindre 6,7 milliards de dollars ", a déclaré Hock Tan, PDG de Broadcom Inc.

Sur le trimestre en cours, les ventes sont attendues à environ 14,9 milliards de dollars et l'Ebitda ajusté devrait représenter 66% des revenus. Il avait atteint 68% au quatrième trimestre. " Nous prévoyons une croissance toujours solide des revenus des semi-conducteurs pour l'IA, avec un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars au deuxième trimestre. " a précisé Hock Tan.

AOF - EN SAVOIR PLUS