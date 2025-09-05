Broadcom, Lululemon, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Broadcom
Le chiffre d'affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net consolidé a atteint 4,14 milliards, alors qu'au troisième trimestre 2024 le fournisseur de produits logiciels pour semi-conducteurs affichait une perte nette de 1,87 milliard de dollars. Par action, le bénéfice s'élève à 0,85 dollar, contre une perte de 0,40 il y a un an.
Lululemon
Lululemon dont le titre perd plus de 17% en avant-Bourse, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour 2025. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe de Vancouver a dégagé un bpa de 3,10 dollars et des revenus de 2,53 milliards de dollars, des chiffres supérieurs aux attentes, mais les perspectives sont décevantes. Sur le trimestre entamé, le groupe prévoit des revenus allant de 2,47 à 2,5 milliards de dollars, tandis que pour l'exercice, les revenus sont anticipés entre 10,85 et 11 milliards (11,2 milliards de consensus), et le bénéfice par action est attendu entre 12,77 et 12,97 dollars (contre un consensus de 14,6 dollars).
Le conseil d’administration de Tesla aurait proposé, selon Reuters, un nouveau plan de rémunération pour son directeur général, Elon Musk. Il pourrait atteindre la valeur d’environ 1 000 milliards de dollars à condition d’atteindre certains objectifs ambitieux. Ces derniers concernent notamment les produits pilotés par l’Intelligence artificielle ainsi que les systèmes autonomes.
