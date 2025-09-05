 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Broadcom, Lululemon, Tesla...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 05/09/2025 à 14:58

(AOF) - Broadcom

Le chiffre d'affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net consolidé a atteint 4,14 milliards, alors qu'au troisième trimestre 2024 le fournisseur de produits logiciels pour semi-conducteurs affichait une perte nette de 1,87 milliard de dollars. Par action, le bénéfice s'élève à 0,85 dollar, contre une perte de 0,40 il y a un an.

Lululemon

Lululemon dont le titre perd plus de 17% en avant-Bourse, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour 2025. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe de Vancouver a dégagé un bpa de 3,10 dollars et des revenus de 2,53 milliards de dollars, des chiffres supérieurs aux attentes, mais les perspectives sont décevantes. Sur le trimestre entamé, le groupe prévoit des revenus allant de 2,47 à 2,5 milliards de dollars, tandis que pour l'exercice, les revenus sont anticipés entre 10,85 et 11 milliards (11,2 milliards de consensus), et le bénéfice par action est attendu entre 12,77 et 12,97 dollars (contre un consensus de 14,6 dollars).

Tesla

Le conseil d’administration de Tesla aurait proposé, selon Reuters, un nouveau plan de rémunération pour son directeur général, Elon Musk. Il pourrait atteindre la valeur d’environ 1 000 milliards de dollars à condition d’atteindre certains objectifs ambitieux. Ces derniers concernent notamment les produits pilotés par l’Intelligence artificielle ainsi que les systèmes autonomes.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

BROADCOM
343,4000 USD NASDAQ +12,19%
LULULEMON ATHL
173,1200 USD NASDAQ -16,00%
TESLA
355,1450 USD NASDAQ +4,91%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

