Broadcom lance Taurus BCM83640, son DSP optique 400G par voie
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 17:15
L'appareil dispose d'interfaces optiques série 400G par voie, qui permettent aux fabricants d'émetteurs-récepteurs optiques de fournir de manière rentable des modules 1,6T pluggables à faible consommation afin de répondre aux besoins croissants en bande passante des centres de données IA.
Selon Broadcom, la technologie 400G par voie est la prochaine évolution des architectures 200G par voie, permettant une étape cruciale dans l'augmentation de la bande passante pour les infrastructures réseau haute performance et IA.
"Nous prévoyons que plus de 100 millions d'unités d'émetteurs-récepteurs optiques 1,6T et 3,2T seront expédiées au cours des cinq prochaines années, dont près de la moitié utiliseront des optiques 400G", indique Vladimir Kozlov, CEO et fondateur de LightCounting.
"Les interconnexions optiques à haute vitesse sont essentielles pour le fonctionnement des clusters d'IA. Le doublement des débits de voie a été une stratégie éprouvée pour suivre la croissance de la bande passante et il est formidable de voir les premières solutions 400G par voie être disponibles", poursuit-il.
