Broadcom anticipe un CA supérieur aux attentes au T4 avec les puces d'IA

(Actualisé avec détails, déclarations de la DG, analyste, contexte)

Le concepteur de semi-conducteurs Broadcom AVGO.O anticipe pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street, citant jeudi une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA) personnalisées.

Les entreprises clientes, comme Google GOOGL.O , investissent massivement dans les centres de données et les applications d'apprentissage automatique.

Ses puces se sont également imposées comme une alternative aux processeurs coûteux de Nvidia NVDA.O , les entreprises recherchant du matériel pouvant être adapté à des besoins spécifiques à mesure que l'IA se développe.

Broadcom vise un chiffre d'affaires d'environ 17,4 milliards de dollars (14,86 milliards d'euros) au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 17,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Nous prévoyons une accélération de la croissance du chiffre d'affaires des semi-conducteurs pour l'IA à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre", a déclaré la directrice générale de Broadcom, Hock Tan.

Le chiffre d'affaires du segment IA a augmenté de 63% pour atteindre 5,2 milliards de dollars au troisième trimestre, qui s'est achevé le 3 août.

Son chiffre d'affaires total au troisième trimestre a atteint 15,95 milliards de dollars, contre des attentes à 15,83 milliards de dollars.

Cette année, l'entreprise a lancé la puce de réseau Tomahawk Ultra et une puce de réseau de nouvelle génération Jericho pour accélérer le calcul de l'IA, dans le cadre de ses efforts pour défier la domination de Nvidia dans le domaine.

"La demande pour les semi-conducteurs liés à l'IA de Broadcom continue de rayonner. Les résultats ont été tirés à la fois par l'interconnectivité de l'IA, ainsi que par son activité ASIC personnalisée", a commenté Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights.

L'action Broadcom gagnait 3% dans les échanges hors-séance après la publication de ces résultats. Depuis le début de l'année, le titre a grimpé de plus de 30%.

(Rédigé par Zaheer Kachwala à Bangalore, version française Kate Entringer)