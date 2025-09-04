Broadcom anticipe un CA supérieur aux attentes au quatrième trimestre

Le concepteur de semi-conducteurs Broadcom AVGO.O anticipe pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street, citant jeudi une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle personnalisées.
Les entreprises clientes investissent massivement dans les centres de données et les applications d'apprentissage automatique.
Broadcom vise un chiffre d'affaires d'environ 17,4 milliards de dollars (14,86 milliards d'euros) au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 17,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
(Rédigé par Zaheer Kachwala à Bangalore, version française Kate Entringer)
