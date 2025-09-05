Broadcom accroit de 36% son BPA ajusté au 3e trimestre
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 08:42
Le groupe de technologies pour les semi-conducteurs a vu ses revenus augmenter de 22% à près de 16 MdsUSD, un record pour cette période de l'année, 'grâce à sa vigueur continue dans les accélérateurs d'IA personnalisés, les réseaux et VMware', selon son CEO Hock Tan.
'La croissance des revenus de l'IA s'est accélérée à +63% en rythme annuel pour atteindre 5,2 MdsUSD', poursuit-il, prévoyant que la croissance des revenus des semi-conducteurs d'IA s'accélérera pour atteindre 6,2 MdsUSD sur son quatrième trimestre comptable.
Plus globalement, pour les trois derniers mois de son exercice qui s'achèvera début novembre, la direction de Broadcom anticipe une marge d'EBITDA ajusté de l'ordre de 67%, pour des revenus projetés aux environs de 17,4 MdsUSD, en augmentation de 24% en rythme annuel.
Valeurs associées
|306,1000 USD
|NASDAQ
|+1,23%
