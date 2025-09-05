 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Broadcom accroit de 36% son BPA ajusté au 3e trimestre
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 08:42

(Zonebourse.com) - Broadcom a publié jeudi soir un BPA ajusté (non-GAAP) en croissance de 36% à 1,69 dollar et un EBITDA ajusté en hausse de 30% à 10,7 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos début août), 'reflétant un fort levier opérationnel'.

Le groupe de technologies pour les semi-conducteurs a vu ses revenus augmenter de 22% à près de 16 MdsUSD, un record pour cette période de l'année, 'grâce à sa vigueur continue dans les accélérateurs d'IA personnalisés, les réseaux et VMware', selon son CEO Hock Tan.

'La croissance des revenus de l'IA s'est accélérée à +63% en rythme annuel pour atteindre 5,2 MdsUSD', poursuit-il, prévoyant que la croissance des revenus des semi-conducteurs d'IA s'accélérera pour atteindre 6,2 MdsUSD sur son quatrième trimestre comptable.

Plus globalement, pour les trois derniers mois de son exercice qui s'achèvera début novembre, la direction de Broadcom anticipe une marge d'EBITDA ajusté de l'ordre de 67%, pour des revenus projetés aux environs de 17,4 MdsUSD, en augmentation de 24% en rythme annuel.

Valeurs associées

BROADCOM
306,1000 USD NASDAQ +1,23%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

