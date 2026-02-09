British Business - 9 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - Angela Rayner, l'ancienne vice-première ministre britannique, a déclaré qu'elle avait contacté le département du Revenu et des Douanes pour proposer son aide afin d'accélérer l'enquête sur ses affaires fiscales.

- Le groupe britannique de technologie et d'épicerie en ligne Ocado OCDO.L prévoit de supprimer jusqu'à 1 000 emplois , ce qui représenterait environ 5 % de ses effectifs mondiaux.

The Guardian - Le gouvernement travailliste britannique introduira cette semaine une législation visant à abaisser l'âge minimum des conducteurs de train de 20 à 18 ans, afin de remédier à la pénurie de personnel qui se profile sur le réseau ferroviaire.

- Un ministre de premier plan a déclaré que Peter Mandelson devrait restituer la somme qu'il a reçue lorsqu'il a quitté la Chambre des Lords, ajoutant ainsi à la pression exercée sur le Premier ministre Keir Starmer après les informations selon lesquelles l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis a reçu l'équivalent de trois mois de salaire.

The Telegraph - Barclays BARC.L supprime des emplois et délocalise certaines fonctions en Inde alors qu'elle intensifie l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 2 milliards de livres (2,72 milliards de dollars).

- Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a mis en garde contre la "complaisance" des marchés financiers, avertissant que les attentes de gains de productivité liés à l'intelligence artificielle pourraient ne pas se concrétiser et risquer de gonfler une bulle boursière.

- Le chef de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer, Morgan McSweeney, a démissionné de son poste à Downing Street en raison des réactions négatives suscitées par son implication dans la nomination de Lord Mandelson au poste d'ambassadeur aux États-Unis.

Sky News - La société d'investissement américaine KKR KKR.N a mis fin à ses relations avec Global Counsel, la société de lobbying créée par l'ancien homme politique britannique Peter Mandelson.

(1 $ = 0,7351 livres)