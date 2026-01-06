 Aller au contenu principal
British Business - 6 janvier
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 04:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

* Le raffineur américain Phillips 66 PSX.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acquérir les actifs et l'infrastructure de Lindsey Oil Refinery dans le nord de l'Angleterre suite à la liquidation du site, et qu'il intégrera les installations clés dans sa raffinerie Humber.

* Interpath, l'ancienne unité de restructuration de KPMG, a été achetée par la société britannique de capital-investissement Bridgepoint BPTB.L dans le cadre d'une transaction évaluée à 800 millions de livres (1,08 milliard de dollars).

The Guardian

* Le Premier ministre britannique Keir Starmer a publiquement soutenu la Première ministre danoise plutôt que Donald Trump après qu'elle a exigé que les États-Unis cessent de menacer de prendre le contrôle du Groenland par la force.

The Telegraph

* Multiverse, fondée en 2016 par le fils de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair pour donner à des apprentis des rôles dans des entreprises technologiques, a déclaré avoir licencié des dizaines de postes l'année dernière, son effectif total passant de 822 à 813.

Sky News

* Les détaillants britanniques Claire's et The Original Factory Shop (TOFS) sont au bord de la faillite , mettant en péril plus de 2 000 emplois.

(1 $ = 0,7384 livre)

Fusions / Acquisitions

