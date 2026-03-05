British Business - 5 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Times

- Le géant de la banque d'investissement Morgan Stanley

MS.N a licencié environ 3 % de ses effectifs, soit quelque 2 500 employés toutes divisions confondues. - L'aéroport londonien d'Heathrow a été accusé de "fausses déclarations" à propos des affirmations selon lesquelles une troisième piste d'atterrissage pourrait être mise en place dans les dix ans à venir, sans frais pour le contribuable.

The Guardian

- Nvidia NVDA.O investit dans la start-up britannique Oxa, spécialisée dans la conduite autonome, avec le soutien du National Wealth Fund britannique, afin de stimuler le secteur technologique du pays. - Le plus grand syndicat d'Europe tente de prendre le contrôle du comité d'entreprise de la gigafactory Tesla d'Elon Musk près de Berlin, dans le cadre d'une épreuve de force marquée par des poursuites judiciaires et des accusations mutuelles de diffamation.

The Telegraph

- Gulf Marine Services GMS.L a reçu des instructions de l'un de ses clients au Moyen-Orient pour évacuer le personnel du golfe Persique par "mesure de sécurité" dans le cadre de l'escalade du conflit dans la région. - James Watt, cofondateur de BrewDog, s'est excusé auprès des investisseurs qui ont été laissés sur le carreau par la vente à prix réduit de la société, admettant que l'entreprise de bière artisanale s'était "développée trop rapidement et s'était diversifiée trop largement".

Sky News

- Le gestionnaire d'actifs Blackrock BLK.N va prendre une participation dans le marché de la mode d'occasion Vinted dans le cadre d'un accord qui valorise l'entreprise à environ 7 milliards de livres (9,35 milliards de dollars).

The Independent

- La Financial Conduct Authority britannique a infligé à John Wood Group PLC WG.L une amende de près de 13 millions de livres pour avoir publié des informations inexactes dans ses résultats financiers.

(1 $ = 0,7484 livre)