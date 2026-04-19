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Malaisie: un incendie ravage un millier de maisons
information fournie par AFP 19/04/2026 à 11:39

Photo diffusée le 19 avril 2026 par les services malaisiens d’incendie et de secours de Sandakan montrant une vue aérienne du village de Kampung Bahagia dévasté après un incendie, dans l'Etat de Sabah, sur l’île de Bornéo ( Malaysia’s Sandakan Fire and Rescue Department / Handout )

Photo diffusée le 19 avril 2026 par les services malaisiens d’incendie et de secours de Sandakan montrant une vue aérienne du village de Kampung Bahagia dévasté après un incendie, dans l'Etat de Sabah, sur l’île de Bornéo ( Malaysia’s Sandakan Fire and Rescue Department / Handout )

Un violent incendie s'est déclaré dimanche matin dans un village côtier de l'État de Sabah, en Malaisie, détruisant un millier de maisons et affectant des milliers de personnes sans faire de victimes, selon les pompiers.

Le feu a pris dans un village sur pilotis du district de Sandakan, au nord-est de Sabah, où de nombreuses maisons en bois sont entassées les unes contre les autres et abritent certains des habitants les plus pauvres de Malaisie, notamment des communautés autochtones et apatrides.

Le chef de la police du district de Sandakan, George Abd Rakman, a déclaré au quotidien local anglophone The Star que ce "désastre déchirant d'une ampleur considérable" avait touché 9.007 habitants.

Les pompiers de Sabah ont indiqué avoir été alertés vers 1h32 (17h32 GMT) et avoir déployé 37 personnes de deux casernes pour lutter contre l'incendie.

"L’incendie a touché environ 1.000 habitations flottantes temporaires, couvrant une superficie totale de 4 hectares, entièrement détruites par les flammes", a indiqué le service des pompiers dans un communiqué publié dimanche.

Les pompiers ont rencontré des difficultés sur place en raison de voies d’accès étroites qui ont empêché les camions de pompiers d’atteindre le site.

"La marée basse a également compliqué l’accès des pompiers à un point d’eau", a-t-on précisé, ajoutant que les vents violents et la proximité des habitations ont contribué à alimenter l'incendie.

Aucun blessé ni décès n’a été signalé. "Les opérations de déblaiement sont terminées et les inspections des environs ont permis de conclure qu’il n’y a plus de danger", a-t-on précisé dans un communiqué.

Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a souligné que le gouvernement fédéral se coordonnait avec les autorités de Sabah afin de fournir au plus vite une aide d'urgence et un hébergement temporaire aux personnes touchées.

"La priorité absolue est désormais la sécurité des personnes touchées et l'assistance immédiate sur le terrain", a-t-il écrit sur Facebook.

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