British Business - 5 décembre
5 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Chris Wootton, le directeur financier de Frasers Group FRAS.L a mené les attaques des chefs d'entreprise contre Rachel Reeves, accusant la chancelière d'avoir provoqué un "chaos absolu" avec son budget.

- Stagecoach, le plus grand opérateur d'autobus du Royaume-Uni, confie son fonds de pension historique à prestations définies à Aberdeen ABDN.L , le gestionnaire d'actifs, qui assurera le fonctionnement du régime, dans un fonds doté d'environ 1,2 milliard de livres sterling d'actifs, et assumera la responsabilité du respect de toutes ses promesses en matière de pension.

The Guardian

- Versace a annoncé le départ de son directeur créatif Dario Vitale, moins de neuf mois après son entrée en fonction et deux jours après l'accord de vente de la marque à la maison de mode italienne rivale Prada.

- Le régulateur financier britannique a décidé de ne pas enquêter immédiatement sur Rachel Reeves et le Trésor au sujet des briefings pré-budgétaires, mais a laissé la porte ouverte à un examen plus approfondi de ce qui, selon les conservateurs, s'apparente à une manipulation du marché.

Le Telegraph

- Nigel Farage a accusé la BBC d'"hypocrisie" après qu'un présentateur de Radio 4 a remis en question les allégations de comportement raciste pendant ses années d'école, déclarant que la société devrait s'excuser d'avoir diffusé des émissions telles que le Black and White Minstrel Show dans les années 1970 et 1980.

Sky News

- Des centaines de travailleurs britanniques de la sécurité en ligne chez TikTok ont déjà signé des accords pour quitter l'entreprise, bien que la société ait souligné devant les députés que les réductions n'étaient que des propositions.

- Brian Moynihan, président-directeur général de Bank of America BAC.N , a déclaré que les pays devaient "être prudents" avec leurs budgets et se demander à quoi sert une augmentation des impôts.

  Un internaute consulte le site web du géant asiatique du commerce électronique Shein sur un ordinateur portable à Paris, le 5 novembre 2025
    Shein et l'Etat se confrontent au tribunal sur la suspension de la plateforme
    05.12.2025 04:34 

    Shein et l'Etat ont rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris vendredi: l'Etat y demande la suspension de la plateforme en raison des produits illicites qu'elle vendait. Shein trouve cette requête injustifiée et disproportionnée. Une suspension pour trois mois ... Lire la suite

  Un avion de la compagnie vénézuélienne Rutaca passe devant la lune, vu depuis l'aéroport international Simon Bolivar à Maiquetia, Venezuela, le 3 décembre 2025
    Le Venezuela isolé après la suspension des vols par les compagnies étrangères
    05.12.2025 02:07 

    Le Venezuela est quasiment privé de liaisons aériennes avec l'extérieur après la suspension des vols par les compagnies aériennes étrangères pour des motifs de sécurité, en raison du déploiement militaire américain dans les Caraïbes. Boliviana de Aviacion et Satena ... Lire la suite

  • Wall Street finit sans grand changement
    Wall Street finit sans grand changement
    05.12.2025 00:01 

    La Bourse de New York a fini sans grand changement jeudi lors d'une séance pauvre en indicateurs susceptibles de modifier la trajectoire des taux de la Réserve fédérale, qui se réunit la semaine prochaine. L'indice Dow Jones a cédé 31,96 points ou 0,07%, à 47.850,94 ... Lire la suite

  Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2024
    Wall Street termine sans grand entrain, attend la réunion de la Fed
    04.12.2025 22:40 

    La Bourse de New York a clôturé sans direction claire jeudi, digérant de nouveaux chiffres sur l'emploi et se montrant attentiste avant la réunion de la banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine. Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre, ne lâchant ... Lire la suite

