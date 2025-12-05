British Business - 5 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- Chris Wootton, le directeur financier de Frasers Group FRAS.L a mené les attaques des chefs d'entreprise contre Rachel Reeves, accusant la chancelière d'avoir provoqué un "chaos absolu" avec son budget.

- Stagecoach, le plus grand opérateur d'autobus du Royaume-Uni, confie son fonds de pension historique à prestations définies à Aberdeen ABDN.L , le gestionnaire d'actifs, qui assurera le fonctionnement du régime, dans un fonds doté d'environ 1,2 milliard de livres sterling d'actifs, et assumera la responsabilité du respect de toutes ses promesses en matière de pension.

The Guardian

- Versace a annoncé le départ de son directeur créatif Dario Vitale, moins de neuf mois après son entrée en fonction et deux jours après l'accord de vente de la marque à la maison de mode italienne rivale Prada.

- Le régulateur financier britannique a décidé de ne pas enquêter immédiatement sur Rachel Reeves et le Trésor au sujet des briefings pré-budgétaires, mais a laissé la porte ouverte à un examen plus approfondi de ce qui, selon les conservateurs, s'apparente à une manipulation du marché.

Le Telegraph

- Nigel Farage a accusé la BBC d'"hypocrisie" après qu'un présentateur de Radio 4 a remis en question les allégations de comportement raciste pendant ses années d'école, déclarant que la société devrait s'excuser d'avoir diffusé des émissions telles que le Black and White Minstrel Show dans les années 1970 et 1980.

Sky News

- Des centaines de travailleurs britanniques de la sécurité en ligne chez TikTok ont déjà signé des accords pour quitter l'entreprise, bien que la société ait souligné devant les députés que les réductions n'étaient que des propositions.

- Brian Moynihan, président-directeur général de Bank of America BAC.N , a déclaré que les pays devaient "être prudents" avec leurs budgets et se demander à quoi sert une augmentation des impôts.