British Business - 4 décembre
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 04:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times - L'entreprise d'ingénierie Smiths Group SMIN.L vend sa principale activité de scanners de sécurité aéroportuaire à CVC

CVC.AS dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de livres (2,67 milliards de dollars) afin de se concentrer sur l'ingénierie de base.

-Le plus grand groupe britannique de self-stockage Big Yellow BYG.L a confirmé qu'il était confronté à une perte de plusieurs millions de livres en raison du budget de la ministre britannique des finances Rachel Reeves, quelques jours après que Blackstone BX.N se soit retiré des négociations de rachat pour un montant de 2 milliards de livres.

The Guardian

- Thames Water , la plus grande société de distribution d'eau de Grande-Bretagne, a déclaré que les négociations de crise visant à garantir son avenir avec les prêteurs prenaient "plus de temps que prévu" et qu'elles se prolongeraient jusqu'en 2026, alors qu'elle est confrontée à la perspective d'un effondrement sous le contrôle du gouvernement.

- WPP WPP.L a été relégué du FTSE 100 après près de 30 ans, la multinationale de la publicité luttant pour endiguer l'exode de ses clients et pour égaler les capacités de ses rivaux en matière d'intelligence artificielle et de données.

The Telegraph

- Le fonds souverain du Qatar Qatar Investment Authority s'est débarrassé d'une participation de 270 millions de livres dans Sainsbury's SBRY.L , perdant ainsi sa couronne de premier actionnaire du supermarché.

- Le Post Office britannique a évité une amende d'un million de livres après la publication accidentelle en ligne de plus de 500 noms et adresses de personnes affectées par le scandale informatique Horizon.

Sky News

- Plus de 400 travailleurs britanniques de la sécurité en ligne ont accepté de quitter TikTok, suscitant des craintes en matière de sécurité. Au début du mois d'août, la société a annoncé une série de licenciements massifs dans ses équipes de confiance et de sécurité.

- Le groupe de gestion d'actifs Premier Miton PMIP.L , coté à Londres, a choisi le banquier chevronné Christopher Williams , qui a conseillé le gouvernement britannique sur les renflouements des plus grandes banques britanniques pendant la crise financière de 2008, comme prochain président.

The Independent

- Great British Energy s'est engagé à produire suffisamment d'énergie propre pour alimenter près de 10 millions de foyers, dans le cadre de nouveaux plans de dépenses qui, espère-t-il, attireront 15 milliards de livres sterling de financement privé.

- Le Royaume-Uni et la Norvège sont sur le point de signer "l'accord de Lunna House ", un pacte de défense historique établissant une flotte navale combinée pour traquer les sous-marins russes dans l'Atlantique Nord.

(1 $ = 0,7504 livre)

